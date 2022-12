Oleificio Coppini: 200 euro ai dipendenti per il quarto Natale di fila

Per aiutare i dipendenti e le loro famiglie a fare fronte agli effetti dell’inflazione e del caro bollette, sono diverse le aziende, anche in Umbria, che in questo periodo hanno messo a disposizione dei bonus. L’oleificio Coppini Angelo di Terni ha donato 200 euro a tutti i suoi collaboratori e alle loro famiglie, ma tiene a specificare che per l’azienda non è una novità, si tratta infatti del quarto Natale consecutivo che ciò avviene. «Riteniamo molto importante dare un aiuto concreto ed efficace ai nostri collaboratori – spiega il presidente Angelo Coppini – che sono la risorsa più importante della nostra azienda». Tale credito aggiuntivo sarà liquidato con lo stipendio di dicembre e consisterà in buoni carburante e buoni spesa. L’oleificio Coppini nasce a Terni nel 1955 ed è tuttora gestito dalla famiglia Coppini. È specializzato nella produzione di oli di oliva di qualità da tre generazioni e opera attualmente in oltre 40 Paesi in tutto il mondo. Dotato di impianti di produzione di ultima generazione, è in grado di offrire una vasta gamma di prodotti in formati adatti sia al mercato retail che al food service.

