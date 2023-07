Oltre quattro chili di droga nella casa adibita a centrale di spaccio: 20enne albanese in manette

Maxi sequestro di droga in un’abitazione del centro di Perugia per i carabinieri del comando stazione Fortebraccio. In manette c’è finito un 20enne di nazionalità albanese, giugnto da poco in Italia e domiciliato a Perugia. Il blitz è scattato dopo che i militari si sono resi conto del continuo viavai di soggetti sospetti nei pressi dell’abitazione occupata dal 20enne. In casa c’erano oltre due chili di cocaina in vari involucri termosaldati, venti panetti di hashish per un peso di circa due chilogrammi, dosi di marijuana, due chili di sostanza da taglio, due bilancini di precisione e un macchinario per confezionare la droga sottovuoto. I carabinieri hanno anche sequestrato 2.320 euro in contanti, in banconote da 20 e 50 euro. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Capanne.

Condividi questo articolo su