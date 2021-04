Oncologia Terni: Bracarda confermato per cinque anni

Ancora novità al ‘Santa Maria’ di Terni. Dopo l’ascesa in direzione di Alessandra Ascani e Anna Rita Ianni, venerdì sono arrivate le nomine per il professor Sergio Bracarda ed il dottor Mauro Barabani.

OSPEDALE TERNI, ASCANI E IANNI IN DIREZIONE

Le nomine

Dal 1° aprile Bracarda, già numero uno del dipartimento oncologico dell’area vasta Usl Toscana Sud-Est, è direttore – si tratta di una conferma – del dipartimento oncologico dell’azienda ospedaliera ternana: per lui c’è un incarico quinquennale «o minor periodo in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età». Barabani invece assume l’incarico di responsabile facente funzione del reparto di medicina d’urgenza in seguito al passaggio nel ruolo di direttore sanitario della Ascani: «Il professor Bracarda – la nota della direzione – offrirà al Santa Maria un ulteriore impulso a tutta l’area oncologica, sia per quanto riguarda l’area clinica che quella della ricerca. Il dottor Barabani saprà certamente continuare, sull’esempio della dottoressa Ascani, un percorso di crescita costante di tutto il reparto».