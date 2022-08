Tenta di adescare ultracentenario: denunciata

Ha tentato di adescare un anziano ultracentenario ma gli è andata male. Il fatto è accaduto nella zona residenziale di Ciconia, ad Orvieto: l’intervento della polizia di Stato ha consentito di denunciare la protagonista, una donna di etnia Rom.

Il tentativo

La donna ci ha provato ai giardini pubblici e alla vista degli agenti ha provato a dileguarsi. Niente da fare per lei: già gravata da numerosi precedenti pensali per reati contro il patrimonio, truffa e rapina, aveva a suo carico il provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Orvieto per tre anni. Scattata la denuncia per l’inottemperanza alla prescrizione.