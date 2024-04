Ospedale di Terni: «Un ‘grazie’ alla chirurgia digestiva e unità del fegato. Bravissimi»

le sorelle di Cristina

Domenica 7 aprile nostra sorella Cristina viene ricoverata al reparto di chirurgia digestiva e unità del fegato diretto dal dottor Giovanni Domenico Tebala, deve essere operata d’urgenza poiché a causa di una grande ernia iatale non riesce più a mangiare. L’intervento è particolarmente complesso. Cristina è una donna di 69 anni con una particolare sensibilità che spesso la rende indifesa. In questo reparto ha trovato attenzione, professionalità e umanità da parte del personale infermieristico e medico: meritano di essere ricordati e presi da esempio. Noi sorelle di Cristina, che da sempre la seguiamo e proteggiamo, ci siamo sentite a casa. Ringraziamo in modo particolare il dottor Domenico Di Nardo per la sua bravura ed umanità e tutti coloro che con un sorriso ci hanno confortate con gentilezza e professionalità. Questa è la sanità pubblica, questa è la sanità migliore. Grazie.