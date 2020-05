Ospedale Narni-Amelia Nuovo passaggio

di S.F.

La capogruppo Steam srl di Padova ed i mandanti Promedia srl di Teramo, l’ingegnere Valter Catasti e il geologo Paolo Paccara. È la Rtp che da oltre un anno è impegnata nella ‘faticosa’ progettazione esecutiva del nuovo ospedale di Narni-Amelia da 58 milioni di euro, 39 dei quali provenienti dalla Usl Umbria 2: quest’ultima nelle ultime ore ha dato il via libera ad una serie di provvedimenti sull’argomento. La maggior parte di natura economica, vale a dire le liquidazioni delle varie fatture per il lavoro dei professionisti, ma una fa riferimento all’affidamento di un nuovo incarico propedeutico all’iter.

«OSPEDALE NARNI-AMELIA? SI FARÀ, MA VA RIPARAMETRATO»

Terreni ed indagini

Il responsabile del procedimento, il geometra Francesco Silvani, ha firmato l’atto per l’aggiudicazione – non efficace al momento, lo sarà a breve post verifiche dei requisiti – con affidamento diretto tramite trattative Mepa a favore allo studio tecnico di geologia di Paolo Paccara: il corrispettivo è di poco superiore ai 13 mila euro rispetto alla base d’asta fissata a quota 21.717. Sarà lui a doversi occupare di un passaggio molto rilevante ai fini della realizzazione della struttura: semaforo verde per «l’esecuzione di studi geologici e geomorfologici, rilievi topografici, prove penetrometriche, prospezioni georadar, campionamento ed analisi chimiche utili per indagare la natura dei terreni ai fini della gestione delle terre di scavo, la loro stabilità e la presenza di preesistenti reti tecnologiche – e loro possibile interferenza – con i tracciati di progetto del nuovo acquedotto e della nuova fognatura a servizio del nuovo polo ospedaliero».

L’ATTESA PER IL PROGETTO ESECUTIVO

Gli ultimi passaggi

L’affidamento arriva a quasi quattro mesi dalla consegna della Rete temporanea di professionisti alla Usl Umbria 2 del computo metrico per effettuare gli studi geologici e le indagini sui terreni. La spesa complessiva per il nuovo passaggio, considerando oneri previdenziali e Iva, ammonta a 16.215 euro. Intanto si resta in attesa del completamento della progettazione esecutiva.