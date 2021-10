Ospedale Perugia, un premio per la migliore comunicazione in ambito sanitario

L’azienda ospedaliera di Perugia si è aggiudicata il premio ‘Uno sguardo raro – PA social’ per il migliore progetto di comunicazione in sanità. Il video, selezionato dalla giuria della VI edizione di ‘Rare disease international film festival’, presieduta da Gianmarco Tognazzi, è stato realizzato in occasione della giornata mondiale dell’igiene delle mani e divulgato lo scorso maggio tramite le piattaforme social istituzionali dell’azienda ospedaliera. Il contesto del video è quello dell’emergenza epidemiologica e con il claim ‘diamoci una mano oggi per ridarci la mano domani’, è stato posto l’accento sull’importanza e l’efficacia del lavaggio delle mani per salvaguardare la propria salute e quella degli altri.

La premiazione

Il messaggio è stato ulteriormente rafforzato dai colori delle divise che identificano le figure professionali dell’ospedale di Perugia. Il colore, in questo caso, è stato un aiuto in più ai cittadini ricoverati durante il Covid che non avevano la propria famiglia a fianco, migliorando la comunicazione visiva e accorciando le distanze nel rapporto tra paziente e operatore sanitario. La targa è stata consegnata, nel corso della cerimonia di premiazione alla ‘Casa del Cinema’ di Villa Borghese, a Roma, al direttore generale dell’azienda ospedaliera Marcello Giannico che ha ringraziato gli organizzatori del festival e la giuria per il premio. Giannico ha inoltre espresso parole di ringraziamento al personale sanitario che si è reso disponibile alla partecipazione attiva del video, alla direzione medica dell’ospedale, al Sitro – in particolare alla dottoressa Patrizia Ciotti – e a tutti coloro che hanno creduto e portato avanti il progetto rivolto ai pazienti, soprattutto ai più fragili.