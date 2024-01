Pallavolo: San Gemini Volley chiude al quarto posto il girone di andata

Con la vittoria casalinga di sabato 20 gennaio, la San Gemini Volley, unica squadra della provincia di Terni a militare in serie C, chiude il girone di andata con il quarto posto in classifica. Il team allenato da Massimo Braghiroli e Stefano Montineri ha battuto per 3-0 la Avis Marsciano, fanalino di coda. Un girone di andata che ha visto esordire in prima squadra due ragazze di 14 anni, Anita Prece e Francesca Ciuchi, oltre ad un rinforzo di esperienza come Alessandra Favoriti. Il presidente Maurizio Dominici si dice «molto soddisfatto dell’attuale posizione in classifica, consapevole di aver lasciato qualche punto alle avversarie. Lavoreremo nella seconda fase del campionato – aggiunge – per aumentare il livello tecnico». Ora è prevista una pausa di campionato che servirà per ricaricare le batterie sia dal punto di vista fisico che mentale in attesa che girone di ritorno. Obiettivo la qualificazione ai playoff. La prima squadra è composta dalle atlete Giulia Ribelli, Francesca Alessandretti, Caterina Peluso, Benedetta Persichetti, Martina Malatesta, Letizia Valocchia, Gaia Ranieri, Camila Celeste Ceballos, Francesca Pioli (capitana), Vittoria Porcu, Agnese Dominici, Anita Prece, Alessandra Favoriti, Aurora Paoletti, Chiara Silvestri, Francesca Ciuchi.

