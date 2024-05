Il perugino Bicorgni bronzo all’European Cup Junior

di Giovanni Cardarello

Una buona notizia per lo sport umbro e in particolare per i tifosi e gli appassionati di judo, arriva da Rijeka, in Croazia. La notizia è in ordine al fatto che un giovane judoka perugino, Alessandro Bicorgni, atleta dell’Asd ‘I Poeti del Judo’ di Via Sacconi, ha conquistato la medaglia di bronzo all’European Cup Junior, i campionati europei di specialità. Bicorgni, alla terza partecipazione alla competizione dopo le esperienze di Anadia e Lignano, in entrambe i casi si è classificato settimo, è arrivato fino alla finale per la medaglia di bronzo. Finale dove ha battuto il giovane spagnolo Daniel Martino Lobo. In precedenza Bicorgni aveva superato l’olandese Dani Hermsen grazie ad un wazaari e un ippon. Nel turno successivo ha sconfitto, dopo un combattimento durissimo, il francese Alexis Renard per poi cedere contro il ventenne indiano Rohit Basir Majgul. Il successo della spedizione Azzurra è stato completato dalla vittoria finale del triestino Alessio De Luca.

Questo importante risultato segna un momento decisivo di crescita del movimento judoistico nazionale e di quello umbro in particolare. Un movimento del quale Bicorgni rappresenta, ovviamente, la punta di diamante. Il giovane perugino, infatti, nel 2023 è già stato campione italiano nella classe cadetti categoria -66 kg e nello stesso anno è arrivato quinto all’European Cadets Cup di Coimbra nel circuito Iju (International Judo Union). Risultati di assoluto prestigio che arrivano a coronare un impegno e una passione nata sin da bambino e cementata negli anni di militanza agonistica nella palestra di Elce. E non finisce qui. Alessandro Bicorgni, infatti, sta già lavorando alle finali A2 dei Campionati Italiani Assoluti, che si terranno al PalaBarton di Perugia proprio in questo fine settimana. Un evento importante sia a livello sportivo che organizzativo per la Città. Nell’impianto di Pian di Massiano, infatti, si confronteranno nel weekend 1000 in rappresentanza di 300 società.