Pasquetta in cucina: incontra Benedetta Rossi a Perugia

Ha saputo entrare nelle case, con più precisione nelle cucine, di tantissimi italiani. La food blogger Benedetta Rossi negli anni ha riscosso un grande successo grazie alla sua creatività ai fornelli, il modo facile in cui spiega le ricette come se i consigli arrivassero da un’amica e il sorriso di chi sa come far gradire la sua presenza. Su Instagram conta 4,5 milioni di follower, è sbarcata in tv e in edicola.

Se sei un suo fan o semplicemente un appassionato di cucina, fissati sul calendario il lunedì di Pasquetta. Il 10 aprile dalle 16 è organizzato al Quasar Village un talk show con Benedetta Rossi. Sarà possibile incontrarla e rivolgerle tutte le domande che si vogliono. Al centro del dibattito anche il suo libro Benvenuti in casa mia! Tante ricette facili e consigli semplici per risparmiare in cucina e in casa.