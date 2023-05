Passione e solidarietà: «Binomio perfetto»

«Un onore e una grandissima emozione per noi essere stati invitati a partecipare ad un evento come questo». I bartender Valentina Scuotto e Mirko Scorteccia della sezione Lazio-Umbria dell’Aibes (Associazione italiana barman e sostenitori), sono stati invitati a partecipare come volontari ad AperiCuore, l’evento benefico organizzato dal Gruppo giovani di Fondazione Cuore Livio Mazzonetto Onlus. AperiCuore, giunto alla quinta edizione, si svolge a Trebaseleghe in provincia di Padova: tre giorni di divertimento, musica, spettacoli, animazione per grandi e piccini con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere a sostegno di bambini con disabilità. L’intero ricavato dell’evento sarà infatti donato a ‘RSA La Casa Gialla’ di Camposampiero e a ‘Casa Priscilla ODV’ di Padova.

«Emozione e orgoglio»

Valentina Scuotto, membro del club Lady Drink che accoglie l’élite italiano del bartendering al femminile (top 50), è stata Lady Drink italiana nel 2004, campionessa italiana a Sorrento nel 2022 e finalista nazionale a Roma nel 2023. Mirko Scorteccia, oltre ad essere formatore ufficiale per Aibes e altre prestigiose scuole italiane, nonché brand ambassador per diverse aziende del settore, vanta il titolo di campione italiano nel 2001, 2004 e 2022, 7 finali europee con due secondi posti, nonché la finale mondiale a Malaga nel 2001. «Quando ci hanno invitato a questo evento di solidarietà per il quale sono impegnati oltre 100 volontari provenienti da tutto il mondo – raccontano Valentina e Mirko ad umbriaOn – non potevamo che esserne estremamente lusingati e accettare immediatamente, perché quando la passione si unisce alla solidarietà c’è un binomio perfetto. Un’iniziativa meravigliosa, molto emozionante e di forte impatto che ci ha permesso di conoscere moltissime persone dall’anima nobile e un’esperienza che porteremo sempre nel nostro cuore».

