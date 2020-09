Pd Terni, Spinelli segretario ‘in pectore’

Si profila un candidato unitario per la segreteria comunale del Pd di Terni in vista del congresso. Il nome emerso dopo gli ultimi incontri e faccia a faccia di giovedì è quello di Pierluigi Spinelli, 47 anni, funzionario del patronato Inca e già consigliere provinciale a Terni. L’intesa sarebbe emersa contestualmente ai ‘passi indietro’ degli altri due papabili al ruolo di segretario comunale, Sandro Corradi e Daniele Lombardini, anche loro convergenti sul nome di Spinelli. Chiusa – apparentemente senza intoppi – questa partita, resta aperta quella per la segreteria provinciale dove i nomi possibili sarebbero più di uno. Per la presentazione delle firme utili alle candidature c’è tempo fino alle ore 18 del 28 settembre.

