Perugia, 21enne in manette per spaccio

I carabinieri del Nor di Perugia hanno arrestato in flagrante un albanese 21enne, incensurato, fermato nei pressi della rampa di accesso della Perugia-Bettolle, a Ponte San Giovanni. Con sé – addosso, in auto e a casa – il giovane aveva 19 involucri di cocaina per un peso di circa 50 grammi, 19 grammi di hashish, materiale per confezionare le dosi e 4.120 euro in contanti. A seguito della convalida dell’arresto il 21enne ha patteggiato due anni e sei mesi di reclusione, oltre a 6 mila euro di multa. Sempre a Perugia i carabinieri del locale comando stazione hanno arrestato un 35enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, eseguendo l’ordine di carcerazione del tribunale di Perugia relativo ad una pena residua di due anni, sei mesi e cinque giorni di reclusione.

Condividi questo articolo su