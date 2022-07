Perugia, 86enne cade nel garage: soccorso grazie ad un vicino

Ha sentito delle grida d’aiuto provenire dai garage e ha deciso subito di chiamare la polizia di Stato. È in questo modo che è stato possibile soccorrere un 86enne che si era ferito in seguito ad una brutta caduta avvenuta in un complesso condominale della zona di Madonna Alta, a Perugia.

Il problema

Quando la pattuglia è giunta sul posto, l’anziano era riverso a terra: subito è stato tranquillizzato dagli agenti e poi soccorso dal 118. L’86enne, raggiunto anche dal figlio, ha proseguito la giornata in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso, poi i ringraziamenti alla polizia di Stato e alla signora che ha lanciato l’allarme.