Perugia, asinella aggredita da due pitbull: è grave

Brutta avventura per Alcantara, un’asinella sarda di 23 anni, ora in ‘pensione’ dopo un’onorata carriera alla Città della Domenica di Perugia: è stata ferita gravemente a causa di una violenta aggressione subita da due pitbull, scappati dal proprio padrone, e ora lotta per la vita. L’attacco è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nelle campagne della periferia perugina, in particolare in zona di San Lorenzo della Rabatta, e fa seguito ad un analogo fatto già accaduto a fine luglio.

Orribile scena

Con Alcantara, detta Ginetta, in stalla c’era Ombretta, un’altra asinella dell’Amiata, rimasta illesa in quanto probabilmente si è saputa difendere dalla furia dei due cani. Questi – si ipotizza di proprietà di un vicino – sarebbero riusciti a scavalcare la recinzione della casa dei padroni delle asinelle e a raggiungere la vicina stalla nella quale sono custodite. Nell’episodio di luglio era stato proprio uno dei padroni ad avvertire dei lamenti e a precipitarsi nella stalla, trovandosi di fronte ad una terribile scena: i pitbull stavano azzannando Alcantara in varie parti del corpo, provocandole profonde ferite e lacerazioni. Ancora più gravi quelle riportate l’altra notte – un orecchio le è stato praticamente staccato a morsi – tanto che per Alcantara la prognosi è riservata.

Gravi rischi

I proprietarii – convinti che i due cani protagonisti anche di questa nuova aggressione siano proprio quelli del vicino – già a luglio avevano denunciato formalmente il fatto ad Asl e carabinieri e nelle prossime ore provvederanno ad integrare la denuncia. Secondo il suo racconto si tratta della quarta volta in pochi mesi che il padrone dei pitbull, che ha anche altri cani della stessa razza, li perde di vista. Un grave pericolo per gli animali e le persone.