«Ecco perché non vogliamo il nodino»

Condividi questo articolo su

















Lamentano scarsa visibilità mediatica, scarsa interlocuzione con le istituzioni e temono di essere sopraffatti dal mutato vento politico, a loro dire spinto dalla voglia di cementificare più che dalla necessità di agevolare il traffico automobilistico. I 26 gruppi – fra associazioni e comitati – riuniti nel coordinamento ‘Sciogliamo il nodo’ dicono con forza che l’intervento non solo intaccherà l’ambiente e la morfologia del territorio, non solo avrà effetti deleteri sulle attività agricole ed economiche, ma dividerà comunità cittadine con lingue di asfalto che, a conti fatti, non toglieranno il traffico né dalla città di Perugia né da Ponte San Giovanni. «I nostri dati non sono mai stati smentiti, siamo disponibili a un confronto pubblico».

Propongono quindi interventi alternativi, meno dispendiosi, più velocemente attuabili e soprattutto sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale: raddoppio della rampa e integrazione delle corsie del raccordo, implementazione della mobilità alternative (a partire dalla Ferrovia Centrale Umbra, ancora ferma). E per prevenire gli incidenti? Maggiore cura delle strade esistenti, segnaletica più efficace, manutenzione delle gallerie.

Con tanto di documenti, dicono che il traffico del nodino che verrà toglierà solo l’11% di quello che ora imbocca il raccordo e potrebbe essere tranquillamente assorbito dalla E45, visto che il progetto esistente – quello del nodino – si ferma a Madonna del Piano. L’attraversamento di Perugia verso Corciano potrebbe essere bypassato solo da nodo, che però non è ancora sul tavolo e chissà se lo sarà mai. «Prima di spendere tanti soldi, distruggere il territorio e aspettare chissà quanti anni – dicono – perché non utilizzare quei soldi per le alternative sostenibili e immediatamente attuabili?».

TUTTO SUL ‘NODINO’ DI PERUGIA

Ognuno ha le sue ragioni: noi sentiremo quelle di entrambi

La vicenda è complessa. E per quanto possa sembrare nota (da anni ne parlano giornali, politici, comitati, esperti…) c’è sempre una sfaccettatura che sembra nuova, c’è sempre un elemento che, per chi ne è toccato da vicino, è preponderante rispetto agli altri. La verità è che non c’è una verità: ognuno, dal suo punto di vista, ha la sua dose di ragione.

Da una parte chi dice che il cosiddetto ‘nodo’ di Perugia (la strada di collegamento da Collestrada a Corciano che servirebbe a bypassare il traffico della città per chi deve solo attraversarla) – anche nelle sue mini articolazioni (il cosiddetto ‘nodino’ rappresenta il primo step, di 7 chilometri, con uscita a Madonna del Piano) – costituisca una spesa inutile e un intervento dannoso per il territorio e l’ambiente, a fronte di scarsi benefici per il traffico veicolare.

Dall’altra chi invece ritiene non più rinviabile un decongestionamento del raccordo e delle vie secondarie (che passano per Ponte San Giovanni, Balanzano, Torgiano, in parte anche Collestrada), a cominciare dalla famosa strada di Colonnetta che porta da via dei Loggi e via Assisana fino alle spalle di San Sisto e Sant’Andrea delle Fratte; zona ospedale per intenderci.

E ognuna delle due fazioni ha inoppugnabili dati ‘scientifici’ a supporto della propria tesi: da un lato la flora e la fauna, il panorama, la tutela dell’ambiente e della biodiversità; dall’altro i livelli di inquinamento atmosferico dell’area di Ponte San Giovanni e Balanzano ma anche i numeri di auto che transitano per evitare il traffico del raccordo.

Su queste pagine cercheremo, per quanto possibile, di dare voce a tutte le posizioni, nella consapevolezza che, alla fine, una scelta dovrà essere presa, per il bene della collettività, non di una delle due fazioni o di qualche interesse diverso dal bene comune.