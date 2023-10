Vincita importante, quella registrata mercoledì al Base Bar di via Caprera, a Castel del Piano/Strozzacapponi (Perugia). Un cliente si è aggiudicato ben mezzo milione di euro, grattando un biglietto de ‘Il Miliardario’ da 5 euro. Si tratta del montepremi massimo previsto dal ‘gratta e vinci’ in questione. Il numero fortunato è stato l’ultimo, il 28, grattato il quale è esplosa la gioia. Sicuramente per il cliente – la cui identità è al momento ignota – ma anche per il locale.

