Perugia: inaugurata la rotatoria di Lacugnano

Inaugurazione domenica mattina per la nuova rotatoria di Lacugnano, a Perugia, all’altezza dell’intersezione fra strada Lacugnano-Ellera e via Canova. L’opera, con un diametro interno di 22 metri ed esterno di 40, è stata realizzata investendo circa 400 mila euro. I lavori hanno interessato anche la fondazione stradale e la rete di smaltimento delle acque meteoriche, con l’installazione di quattro pali illuminanti e la realizzazione di un marciapiede che segue l’andamento dell’anello e si raccorda con il tratto già esistente. Erano compresi nel progetto l’estensione del tratto di pubblica illuminazione della strada Lacugnano-Ellera per un una lunghezza di circa 275 metri e il completamento di alcuni tratti di marciapiede. L’inaugurazione è stata preceduta da un incontro nella sala polivalente di Lacugnano a cui hanno preso parte il sindaco Andrea Romizi, l’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini, i consiglieri comunali Francesco Zuccherini, Nicola Volpi e Michele Cesaro, i rappresentanti delle associazioni locali e numerosi cittadini. Hanno partecipato anche il parroco Vittorio Bigini e il vice parroco Lorenzo Marazzani per la benedizione della nuova opera. Nell’occasione è stato proiettato un video i cui contenuti sono tratti dalla pubblicazione ‘Lacugnano, una installazione nella storia’ che ricostruisce le vicende della ‘conca’ attorno a cui è sorto anche il paese di Lacugnano, un tempo fortemente caratterizzato dalla presenza di cave. Il video mostra anche alcune fasi del processo di realizzazione delle statue installate all’interno della rotatoria: un simbolo identitario posizionato proprio all’ingresso del paese e frutto del contributo della comunità locale.

