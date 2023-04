Perugia, la festa della Liberazione – Immagini

«Oggi con la necessità del richiamo ai valori della libertà e del ripudio della dittatura e del fascismo che richiede anche il tempo in cui viviamo, la memoria va al 25 aprile 1945, all’epoca breve, per dirla con Dante Magnini, ‘che vide morire una società e sorgerne un’altra’, in un’Italia ‘mai così povera e mai tanto ricca’». Queste le parole d’esordio del sindaco Andrea Romizi in occasione della festa della Liberazione per il 78° anniversario: il consueto e tradizionale appuntamento si è sviluppato dal cimitero fino in Borgo XX Giugno, dove è avvenuta la deposizione di corone di alloro sulla lapide in ricorso dei nove patrioti fucilati dai nazi-fascisti nel 1944. Presenti le autorità civili e militari oltre ai rappresentanti delle istituzioni. Il primo cittadino ha ha salutato ed accolto con affetto e gratitudine Mirella Aloisio, partigiana, che ha portato il suo ricordo della Liberazione ai tanti cittadini presenti. Le celebrazioni si sono concluse in via Masi per ricordare tutti i Caduti in guerra.

Condividi questo articolo su