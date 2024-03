Perugia: l’amica lo porta al pronto soccorso ma lui è già morto

Sono in corso indagini da parte della squadra Mobile della polizia di Stato di Perugia sulla morte di Alessandro Noccioli, 49 anni, trasportato da un’amica – ormai senza vita – al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera di Perugia, sabato mattina intorno alle ore 11. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero‘ con un articolo a firma di Michele Milletti. Da quanto riportato, l’uomo avrebbe trascorso la notte precedente a casa della donna, in un’abitazione della zona di Assisi. Lì si sarebbe poi addormentato, salvo non risvegliarsi al mattino: l’amica si è resa conto della grave situazione – gli accertamenti medico legali chiariranno se il 49enne fosse già morto o in coma -, non ha chiamato il 118 ma lo ha trasportato lei stessa al ‘Santa Maria della Misericordia’ dopo averlo caricato a bordo di un’auto. Gli inquirenti, appreso l’accaduto attraverso la segnalazione partita dal pronto soccorso di Perugia, hanno iniziato a ricostruire ogni dettaglio attraverso testimonianze e rilievi. Sarà l’autopsia, probabilmente, a restituire una parte significativa del quadro, che vede esclusa la morte violenta ma non l’assunzione di sostanze che, specie in un contesto già segnato da problematiche di salute, possono causare gravi conseguenze. Da capire anche se la donna abbia caricato a bordo dell’auto e quindi trasportato l’uomo da sola o sia stata aiutata da qualcuno.

