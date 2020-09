Perugia, l’istituto comprensivo 11 rinvia la ripartenza

Ripartenza non il 14 settembre, bensì il 24: dopo la tornata referendario e la chiusura obbligata. In controtendenza con quanto deciso dalla Regione Umbria, l’istituto comprensivo 11 di Perugia da deciso di rinviare il suono della prima campanella, dal 14 al 24 settembre. A comunicarlo via mail alle famiglie degli alunni, il dirigente scolastico Nivella Falaschi. A riportare la notizia è Il Messaggero.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Le problematiche

Il comprensivo 11 comprende sei plessi scolastici: le scuole dell’infanzia ‘Bibi’, ‘Pestalozzi’ e ‘Gabelli’; le scuole primarie ‘Pestalozzi’ e ‘Gabelli’ e la scuola secondaria di primo grado ‘Pascoli’. La comunicazione del dirigente fa riferimento alle carenze di personale – docenti di sostegno e Ata in particolare – non ancora assegnato. Ignota, al momento, anche la data di consegna dei banchi singoli. Infine, ultimo problema, il completamento dei lavori da parte del Comune, non ancora terminati.