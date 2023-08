Perugia: minaccia il suicidio dopo una lite con la compagna, ma viene denunciato

Ha minacciato il suicidio dopo una lite con la compagna: per questo motivo gli agenti della polizia di Perugia sono intervenuti in un’abitazione nella periferia del capoluogo. Giunti sul posto hanno parlato col proprietario – un cittadino italiano di 30 anni – che ha però detto di stare bene e di aver utilizzato quella scusa, durante uno scatto d’ira, al fine di far rincasare la compagna.

Maltrattamenti in famiglia

Preoccupata per la figlia che era rimasta a casa con il padre è subito giunta sul posto la donna e ha raccontato agli agenti che da tempo il rapporto con compagno era in crisi a causa dell’eccessiva gelosia di lui. Ha poi riferito che in un’occasione era anche stata colpita violentemente dall’uomo con dei calci che le avevano provocato delle lesioni guaribili in 30 giorni. Dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per verificare le condizioni di salute di entrambi, gli agenti hanno informato la donna delle sue facoltà di legge e della possibilità di rivolgersi a dei centri antiviolenza. Inserito l’evento nell’applicativo ‘Scudo’, gli agenti hanno denunciato l’uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.