Andare a camminare e ritrovarsi di fronte due cinghiali. Non il massimo dell’emozione: è accaduto mercoledì pomeriggio – intorno alle 16.30 – all’interno del percorso verde di Perugia, in zona Pian di Massiano. Il tratto interessato è quello che va dallo stadio ‘Curi’ alla palestra Virgin, non distante dalla stazione ferroviaria Capitini. Di seguito le immagini.

Condividi questo articolo su