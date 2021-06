Perugia Primavera vince il girone: derby decisivo per le finali

Il Perugia di Formisano vince il campionato Primavera 3 con un turno di anticipo. I grifoncelli chiudono al primo posto con 35 punti (frutto di 11 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), davanti a Teramo (che al momento è a quota 27 con due gare da recuperare) e Ternana.

Derby decisivo per la qualificazione alla final four

Un percorso quasi netto quello dei grifoncelli biancorossi, che ha avuto le uniche battute d’arresto nel derby di andata con la Ternana e quello di ritorno con il Gubbio. Un altro derby nell’ultimo turno, quello di ritorno con le Fere, che nella giornata precedente non hanno giocato contro il Teramo, causa Covid fra gli abruzzesi. Solo vincendo la squadra perugina potrà sperare di accedere alla final four di Coverciano in programma dal 18 al 20 giugno. Le migliori quattro prime dei sette gironi verranno scelte attraverso un calcolo matematico che tiene conto di alcuni fattori.

Il tabellino: Samb-Perugia 0-2

Sambenedettese: Pompei, Murati, Brunoi, Domizi, Zappasodi (31′ st Pagliuso), Delle Compagni, Catinari (18′ st Pacchioli), Amatucci, Pesce, Cardoni (18′ st Ouali), Pietropaolo (25′ st Del Marro). A disp.: Palestini, Fiscaletti, Acciarini, Mosca, Poli. All. Alfonsi

Perugia: Cerbini, Angori, Menci, Rigen, Ba (18′ st Barontini), Darini, Ferraro (43′ st Larosa), Galeotti, Morina (43′ st Dioum), Mancino (29′ st Pellegrini), Lunghi (29′ st Seghetti). A disp. Moro, Moccia, Krouba, Russo, Pesciallo. All. Formisano

Arbitro: Luca Pasqualini di Macerata (Michele Pio Rinaldi di Macerata – Riza Zela di Ancona)

Reti: 10′ pt Rigen, 42′ st Morina

La cronaca

Il vantaggio porta la firma di Rigen al termine di una bella azione che ha visto protagonisti prima Morina e poi Pesciallo le cui conclusioni hanno trovato l’opposizione di Pompei prima della tiro finale del centrocampista biancorosso alla terza marcatura stagionale. Raddoppio nel finale con Morina (settimo centro) che a tu per tu con il portiere ha insaccato nell’angolino basso. Al fischio finale comprensibile la gioia di tutta la panchina biancorossa.