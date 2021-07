Uj, Pagnotta contro l’assessore Pastorelli: «Atteggiamento sbagliato»

Condividi questo articolo su

















«Sono qui, non può mancare la polemica»: esordisce così Carlo Pagnotta, il cui ruolo di ‘guastatore’ nelle conferenze stampa di fine edizione è ormai diventato una tradizione di Umbria Jazz. E stavolta se la prende con Clara Pastorelli, da lui ironicamente definita la ‘sciamana’ (riferimento alla polemica per una foto postata sui social lo scorso gennaio), per gli intoppi nella procedura di concessione del Santa Giuliana.

Botta e risposta sulla ‘sciamana’

Sotto accusa la cifra richiesta per l’impianto dove si tengono i concerti: «Il suo collaboratore ha chiesto 300mila euro di cauzione per lo stadio, poi per fortuna è intervenuto il sindaco e ha risolto la situazione, ma soltanto pensare una cosa del genere mi sembra assurdo, vista la situazione che viviamo». Pronta la replica del sindaco, che si dissocia: «Mi dispiace perché Clara è un assessore che stimo e non lo merita, poi mi pare il tutto si sia risolto in 30 secondi»

«Spogliatoi in condizioni disastrose»

Pagnotta se la prende anche con le condizioni dell’impianto: «Gli spogliatoi se non servono ci date le chiavi e li manteniamo noi: li abbiamo trovati pieni di muffa e con le porte rotte, erano in condizioni disastrose»

