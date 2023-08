Perugia, si ferisce e dà in escandescenza alla stazione: denunciato un 38enne marocchino

Gli agenti della polizia di Perugia, a seguito di chiamata al numero di emergenza, sono intervenuti alla stazione di Sant’Anna dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta che stava arrecando disturbo all’interno della sala d’attesa. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l’uomo – un cittadino marocchino, di 38 anni, con precedenti di polizia – che fin da subito è apparso agitato e con una ferita alla mano. Dopo averlo tranquillizzato, è stato identificato ed è stato richiesto l’intervento dei sanitari.

La denuncia e l’espulsione

Gli agenti hanno ascoltato il capo stazione, il quale ha spiegato che il 38enne, dopo essersi auto lesionato accidentalmente con un vetro di bottiglia, si era recato in un garage in stato di abbandono, situato dietro la stazione, dove aveva nascosto uno zaino. Era poi ritornato nel piazzale dove aveva iniziato ad inveire e ad importunare i passanti. Gli agenti, a quel punto, hanno verificato e hanno trovato lo zaino, all’interno del quale sono stati trovati diversi oggetti e generi alimentari di cui il 38enne non è stato in grado di motivare il possesso. Accompagnato in questura è emerso che l’uomo era anche irregolare sul territorio nazionale. Per questi motivi è stato denunciato per il reato di ricettazione e, successivamente, è stato espulso dallo Stato dall’ufficio immigrazione. Al termine delle attività, il 38enne è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale per le cure del caso.