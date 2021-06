A Perugia ora c’è piazza Marco Pantani

Piazza Marco Pantani. Da oggi si trova nell’area tra strada Villa Pitignano e via Teognide: sabato si è svolta la cerimonia di intitolazione al fuoriclasse del ciclismo scomparso il 14 febbraio a Rimini.

L’amore per il ciclismo

All cerimonia hanno partecipato il sindaco Andrea Romizi e l’assessore al welfare – nonché presidente della commissione per la toponomastica – Edi Cicchi. Con loro il consigliere Polo Befani, il presidente Villa Pitignano Tosello Canestrelli (ha proposto l’intitolazione), il presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana Lucano Bracarda, e il campione paralitico Luca Panichi. «Chi ama il ciclismo – le parole di Canestrelli – conosce e apprezza Marco Pantani e la presenza di tante persone qui oggi lo dimostra. Per noi è un’occasione importante, che segna la ripartenza di nuove attività per la nostra associazione e per la frazione di Villa Pitignano».

Il ringraziamento

Un ringraziamento particolare alla città di Perugia, all’amministrazione, al gruppo sportivo Villa Pitignano e a tutti coloro che hanno reso possibile l’intitolazione è giunto dalla madre di Marco Pantani, Antonina, e dalla Fondazione che di Pantani porta il nome, che non hanno potuto essere presenti alla cerimonia odierna, ma che, attraverso il consigliere Befani hanno voluto inviare a tutti i partecipanti un messaggio video, con la promessa di essere presto a Perugia per ricordare tutti insieme lo stesso Pantani. «Il momento d’oro del ciclismo – il commento di Romizi – è stato quando la bicicletta era un mezzo di trasporto molto usato. È tornato il momento di reinnamorarci della bicicletta come strumento per la mobilità sostenibile e la qualità della vita delle nostre città e di riscoprirla sotto molteplici punti di vista. Per questo è al centro di diversi progetti dell’amministrazione comunale». La richiesta dell’intitolazione a Pantani era stata presentata all’amministrazione dall’associazione ciclistica amatoriale Villa Pitignano».