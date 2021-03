Piediluco, meeting canottaggio: Pallozzi e Pecorari a medaglia

Due medaglie per il Circolo Lavoratori Terni nella seconda e ultima giornata del 1° meeting nazionale di canottaggio sulle acque del lago di Piediluco. Ancora una soddisfazione per Francesco Pallozzi che, nella finale del doppio junior maschile insieme a Nicolò Bizzozero del Gavirate, ha conquistato il secondo posto in 7’25.39 alle spalle del duo formato da Marco Dri e Andrea Serafino. Piazzamento da podio anche per Lorenzo Pecorari: nell’atto conclusivo del doppio senior ha concluso al terzo posto in compagnia di Matteo Sartori delle Fiamme Gialle in 7’06.38, a cinque secondi da Alexander Torre Niels e Martino Goretti. In gara anche Sebastiano Renzi (4° nel singolo ragazzi), Davide Capanni (6°, si è invece ritirato Luigi Aloe) Desirè Claudiani e Maddalena Virili (4° nel doppio junior, finale B).

Condividi questo articolo su