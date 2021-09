Piediluco saluta il dottor Liurni: «Grazie di tutto»

Il 30 settembre, dopo oltre 40 anni di attività, il medico di medicina generale Angelo Liurni, convenzionato con l’Usl Umbria 2, ha lasciato la professione per la meritata pensione. In occasione di questa data uno dei suoi pazienti, Andrea e Cristian Fabrizi, a nome della comunità di Piediluco (dove il dottor Liurni ha prestato servizio), ha voluto dedicargli una lettera aperta, per dirgli grazie per quanto fatto in questi lunghi anni.

dalla comunità di Piediluco

Correva l’anno 1979 e un giovane dottore di nome Angelo Liurni, carico di tutte le migliori aspettative e con tanta voglia di fare bene, si accingeva ad iniziare la professione di medico. Sin da quella vigilia di Pasqua, con ineguagliabile attaccamento al lavoro, non curante di turni, ferie, notturni e festività, ha cercato di offrire al massimo delle sue possibilità il suo servizio alla comunità. Sono trascorsi così, uno dopo l’altro, tutti i 42 anni – 504 mesi, o meglio,15.330 giorni – dove, tra alti e bassi, fra problematiche più o meno grandi, il dottor Liurni ha avuto modo di accrescere la sua esperienza come uomo, ma soprattutto come medico, fornendo alla comunità tutta un incomparabile servizio, frutto di amore verso il prossimo, forte senso del dovere ed alta professionalità, che in più di una circostanza gli hanno permesso di ovviare a quelle mancanze che il Sistema sanitario nazionale a volte ha causato. Ed è a questa persona che oggi la comunità di Piediluco tutta esprime il suo sincero ringraziamento, consapevole del fatto che mai nessuno potrà equipararlo e fiduciosa che almeno una piccola percentuale del suo servizio reso possa essere trasmessa a monito ed esempio per tutti i futuri dottori che ricopriranno il suo ruolo.

Grazie di tutto dottore e auguri di buona vita