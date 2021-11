Pistola in pugno, terrorizza i passanti

Sarà processato per direttissima un cittadino umbro di 34 anni di origini indiane, arrestato a Imola nella giornata di martedì. Ha seminato il panico in strada puntando una pistola contro le auto in transito.

Aveva addosso altre armi e droga

L’allarme è stato lanciato dai passanti, che hanno avvertito i carabinieri della locale stazione. Alla vista dei militari, l’uomo ha provato ad aggredire anche loro, ma è stato immobilizzato e portato in caserma. Dalla perquisizione, è emersa la detenzione di 4 pistole ad aria compressa, prive però del tappo rosso, e tre fialette di metanfetamina. L’accusa è violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Al momento non sono chiari i motivi del suo comportamento.