Pnrr Terni, liceo classico: 730 mila euro per tensostruttura

di S.F.

Gli ingegneri Simone Monotti (capogruppo mandatario), Sandro Corradi e Ilaria Francioli. Sono loro ad aver progettato – livello definitivo – uno degli interventi Pnrr in ambito scolastico in mano alla Provincia di Terni: una tensostruttura da mettere a disposizione del liceo classico. La motivazione è di natura sportiva.

Dove

La Provincia ha da poco approvato il progetto definitivo in questione – la responsabile unica del procedimento è l’ingegnere Vanessa Elefante – il quadro economico è un bel po’ corposo, 730 mila euro. L’importo dei lavori è quantificato in 421 mila euro: prevede il posizionamento della tensostruttura nel cortile interno tra il classico e la Anita Garibaldi e, in sostanza, sarà utile come spazio sportivo a mo’ di palestra.