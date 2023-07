Podismo: la ternana Martina Mosca vince la K15 del Terminillo

L’edizione 2023 della K42 Italia sul monte Terminillo, si è chiusa nel segno della Amatori Podistica Terni con la eccellente prestazione di Martina Mosca, classificatasi al primo posto di categoria nella K15 e sesta assoluta tra le donne, con il tempo mozzafiato di 2h42’27”. L’atleta ternana, ormai entrata nell’olimpo nazionale delle maratonete, ha confermato il suo stato di grazia e la sua tenacia in una delle competizioni più dure del panorama mondiale. Anche quest’anno è stata l’unica tappa italiana a dare il via alla stagione 2023 della K42 Series Adventure Marathon, il circuito internazionale nato in Patagonia nel 2003 che, oltre a configurarsi tra le competizioni più dure al mondo, è considerata anche una delle più affascinanti visto che hanno scelto come punto di forza il gareggiare nei luoghi più incontaminati e suggestivi. La manifestazione, che è il più famoso circuito internazionale di maratone off-road, si è sviluppata su due percorsi: un anello di 42 km e uno di 15 km, quello vinto dall’atleta ternana, con partenza e arrivo da piazza Pian de’ Valli a Terminillo. Per Martina Mosca e gli altri atleti della Amatori Podistica Terni, il prossimo appuntamento sarà in terra toscana alla Walking Marathon Amiata in programma il prossimo 30 luglio.

Condividi questo articolo su