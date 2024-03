Ponte San Giovanni, incendio in casa: grave donna di 70 anni

Sono in corso indagini da parte della polizia di Stato e dei vigili del fuoco di Perugia su quanto accaduto giovedì mattina in un’abitazione di Ponte San Giovanni – comune di Perugia – interessata da un incendio. Il fatto è accaduto in un appartamento posto al secondo piano del condominio di via Lunghi 83, invaso da fuoco e fumo. Il personale del 115, oltre a domare le fiamme, ha messo in salve la donna che abita all’interno – una 70enne – consegnandola alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale: le sue condizioni – riferiscono i vigili del fuoco di Perugia in una nota – sono gravi. L’operazione ha portato anche alla chiusura delle utenze elettriche e gas per evitare un’ulteriore estensione del rogo. Le indagini puntano a ricostruire le cause dell’incendio.

