Precipita da un’impalcatura: grave operaio edile 41enne

Grave incidente sul lavoro lunedì mattina a Mugnano, frazione di Perugia, dove un operaio 41enne di nazionalità romena è precipitato da un’impalcatura su cui stava lavorando. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante di Perugia che hanno appreso – riporta una nota della questura – che l’uomo era precipitato da un’altezza imprecisata mentre stava svolgendo dei lavori edili. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato d’urgenza – in ‘codice rosso’ – all’ospedale di Perugia, dove è stato poi ricoverato in terapia intensiva con riserva di prognosi. Oltre al personale della Volante, la vicenda è finita all’attenzione anche della polizia Scientifica per i necessari rilievi e della Usl2 per gli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Le indagini proseguono per determinare l’esatta dinamica dei fatti.

