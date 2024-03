Prefettura Terni: Lucia Raffaela Palma nominata vicario-coordinatore

Il viceprefetto di Terni, Lucia Raffaela Palma, è stata nominata dal prefetto Giovanni Bruno, vicario-coordinatore della prefettura, un ulteriore prestigioso ruolo nella sede di palazzo Bazzani.

Lucia Raffaela Palma

La dottoressa Palma ha svolto incarichi di particolare rilevanza e complessità in diverse prefetture, fra cui quelli di capo di Gabinetto (Rieti e Catania) e di dirigente delle aree di ordine e sicurezza pubblica, Protezione civile, immigrazione, consultazioni elettorali ed Enti locali. In particolare è stata commissario straordinario in diversi comuni della provincia di Rieti (Antrodoco, Pescorocchiano, Varco Sabino, Torricella in Sabina, Montebuono) e Terni (Otricoli, Ferentillo). È stata, inoltre, individuata sub commissario della Provincia di Rieti per oltre un anno e mezzo e successivamente ha svolto le funzioni di amministratore unico della Società Terni Reti, società partecipata del Comune di Terni. Nel corso della sua lunga carriera si è fatta apprezzare per le sue qualità professionali ed umane, l’ottima preparazione e la massima affidabilità e serietà, superando sempre, grazie ad una forte spinta motivazionale e grande entusiasmo, i difficili compiti che è stata chiamata a svolgere. Il prefetto di Terni, nel formulare alla dottoressa Palma «i migliori auguri per lo svolgimento del suo nuovo e delicato ruolo», ha sottolineato le «non comuni doti relazionali, il grande equilibrio ed il garbo istituzionale, che le hanno consentito di raggiungere risultati sempre molto soddisfacenti, procurandole grande stima sia all’interno della Prefettura che sul territorio».