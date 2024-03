Primi ‘tour’ sul ponte tibetano da record a Sellano: inaugurata la struttura da 517 metri

Poco più di 517 metri di lunghezza, 1.023 scalini e percorrenza dai 30 ai 45 minuti in base ai flussi stagionali. C’è l’inaugurazione del ponte tibetano da record di Sellano, finanziato con fondi Pnrr per un totalae di 1,5 milioni di euro: sabato mattina i primi ‘tour’ ufficiali lungo la struttura dopo il tradizionale taglio del nastro. «L’opera vuole rappresentare un attrattore in grado di catturare l’interesse di quei visitatori che amano unire le visite culturali con i momenti a contatto con la natura e attività stimolanti». Sono 70 le persone che contemporaneamente potranno attraversare il ponte, per una capienza oraria stimata pari a circa 90 persone. «Gli utenti saranno dotati di apposita imbracatura tecnica fornita dall’organizzazione, per vivere l’esperienza in totale sicurezza», viene specificato.

La scommessa

Il sindaco di Sellano, Attilio Gubbiotti, ha ringraziato tutti coloro che si sono attivati per la realizzazione del ponte ed anche «la popolazione per aver creduto in questa ‘scommessa’ che contribuirà a rilanciare il territorio e scongiurare il rischio dello spopolamento». Per l’assessore regionale al turismo, Paola Agabiti, la « Valnerina pur essendo stata messa a dura prova dal sisma del 2016, sta rinascendo. L’opera contribuirà a promuovere l’Umbria a livello internazionale in tutte le sue sfaccettature, con il suo grande patrimonio artistico, culturale e ambientale. A tutto questo, da oggi si aggiunge anche il ponte tibetano come attrattore turistico importante non solo per Sellano, ma per tutta la Valnerina, l’Umbria e il Centro Italia». Con loro anche il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, l’imprenditore Brunello Cucinelli, il capo progettista Marco Balducci, il destination manager Visit Sellano Paolo Borroi e il presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta.