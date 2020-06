Perugia, Esami Stato: le commissioni

L’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria ha pubblicato le commissioni per gli Esami di Stato per la provincia di Perugia. «Le suddette configurazioni – si legge nel documento firmato dalla dirigente Antonella Iunti – possono essere suscettibilidi modifica per eventuali sostituzioni che si renderanno necessarie. Si ricorda a tutto il personale nominato che, a norma dell’art. 11 del D.M. n. 183 del 5 marzo 2019 e dell’art. 12 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 ‘non è consentito, ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimentoper motivi che devono essere documentati e accertati’». Per ora manca l’elenco riguardante la provincia ternana.

LE COMMISSIONI PER LA PROVINCIA DI PERUGIA