Pugno in faccia al postino perché gli consegna una multa

di Giovanni Cardarello

Brutta avventura nel fine settimana appena concluso – come riporta il quotidiano ‘Il Messaggero‘ – per un dipendente di Poste Italiane, un portalettere per la precisione, assegnato alla consegna di lettere e raccomandate nella zona di Ferro di Cavallo, prima periferia di Perugia. Sabato mattina era intento a compiere il suo classico giro di lavoro quando, intorno alle ore 11, ha parcheggiato il veicolo di servizio in via del Discobolo per poi raggiungere l’indirizzo specifico di una delle ultime consegne.

Ma all’auto, il portalettere non farà ritorno: una volta sceso dal veicolo, si è avvicinato a una delle case della zona dove aveva il compito di consegnare una raccomandata contenente una multa. La classica missiva inviata dal Comune di Perugia per aver violato un articolo del Codice della Strada. Il lavoratore ha suonato al campanello ma la persona a cui era destinata la lettera si è subito dimostrata particolarmente nervosa, alterata e, ovviamente, affatto felice di ricevere tale comunicazione.

I toni si sono fatti subito accesi ma il povero portalettere non ha fatto nemmeno in tempo a replicare alle contumelie ricevute che si è visto scagliare un pugno violento in pieno viso. Violenza che gli ha procurato danni al setto nasale e una prognosi di sette giorni, così come refertato dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, dopo il trasporto al pronto soccorso da parte del 118. Scontata la segnalazione alle forze dell’ordine, così come la denuncia dell’aggressore all’autorità giudiziaria.