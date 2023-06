Rai alla scoperta di Assisi: protagonisti e paesaggi di Camper in Viaggio – Le immagini

Dalla Porziuncola all’Eremo delle Carceri passando per la Basilica di San Francesco, Torre del Popolo e il Bosco di San Francesco. Assisi è stata la prima protagonista della nuova stagione di Camper in viaggio, programma di Rai che fa da traino a Camper e che ha incentrato una settimana di trasmissione tutta in Umbria. Tinto e Roberta Morise hanno fatto base in un centro camper ai piedi della Città di San Francesco e da la si sono mossi tra storia, spirito e gastronomia imparando anche a fare la torta al testo.

