Riparte ad Amelia la ‘Rassegna corale Santa Fermina’

Riparte la ‘Rassegna corale Santa Fermina’ ad Amelia. Il primo appuntamento è quello di domenica 19 novembre, alle ore 17.30 nel duomo di Amelia, con tre cori: Corale Amerina, Corale ‘Città di Nettuno’ e Coro ‘Agape – Corradio Pio Luciani’. «Sarà l’occasione – spiegano gli organizzatori – per ascoltare un vasto repertorio corale nell’ambito delle celebrazioni per la festa della patrona Santa Fermina». L’iniziativa, che ha cadenza annuale, è organizzata dall’associazione Ameria Umbra, dalla Corale Amerina e dal Comitato per i festeggiamenti di Santa Fermina, in collaborazione con il Capitolo della Cattedrale, il Comune di Amelia e la Regione Umbria. La rassegna sarà ripresa dalla webradio dell’associazione Ameria Umbra, Ameria Radio (www.ameriaradio.com).

