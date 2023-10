Rome Art Week: quattro artisti umbri espongono nella capitale

Quattro artisti umbri esporranno le loro opere all’ottava edizione di Rome Art Week presentato lunedì in Campidoglio: si tratta di Fabrizio Borelli, Werther Germondari, Plocayworks e Benedetta Galli. L’evento si svolgerà dal 23 al 28 ottobre offrendo al pubblico un ricco calendario di mostre, open studio, performance, talk, eventi e visite guidate e mettendo così in rete artisti, gallerie, fondazioni, istituti di cultura stranieri, spazi indipendenti, curatori e amanti dell’arte.

Chi sono

Fabrizio Borrelli, fotografo e operatore cinematografico residente in Umbria. Per le tre reti RAI ha diretto programmi di informazione, politica, scienza e medicina, cultura. Cura il Laboratorio di Regia del corso di laurea magistrale: Comunicazione Scientifica Biomedica dell’Università La Sapienza di Roma, e ha lavorato con i registi Luigi Comencini, Bruno Corbucci, Giovanna Gagliardo, Mariano Laurenti, Ettore Scola, Andrei Tarkovskij. A Rome Art Week presenta BRAINING gioco di carte, presso Fabrica (fino al 5 novembre). Werther Germondari è un artista visivo, performer e filmmaker indipendente, che vive e lavora a Roma e in Umbria. Attento a dinamiche innovative sperimentali neo concettuali e situazioniste che si caratterizzano di un gusto ironico e surreale, svolge dagli anni ottanta una ricerca che si attua attraverso numerosi media espressivi. A Rome Art Week presenta le sue opere presso Open Studio. Presenta anche – presso Ospizio Giovani Artisti – Corpologie VI, sesta mostra sul tema del corpo, all’interno delle (S)exhibitions 2023/2024. Plocayworks, ceramista ha partecipato a numerosi workshop in Italia, Spagna, Francia e Portogallo. Pratica varie tecniche, ma di preferenza grès ad alta temperatura e “bucchero” a bassa temperatura. Ha compiuto diverse esperienze in forni a legna in Italia e in Europa e ne sta costruendo uno presso il suo laboratorio in Umbria. A Rome Art Week presenta ’12 vasi parlano Ikebana’, mostra di vasi e composizioni ikebana (presso Associazione Culturale MAGMA). Benedetta Galli, artista di Perugia, ha proposto di recente Stone, performance, alla Terrazza Frau a Spoleto; Dalla matrice ai Multipli, presso Generali Banca Private a Perugia. A Rome Art Week propone Stone, intervento nell’ambito del progetto Umanità?!