Ruba carta di credito e ci paga struttura ricettiva: arrestato

Rubare un portafogli all’interno di un’auto in sosta e poi pagare il conto di un hotel con la carta di credito di proprietà della vittima del furto. Questo ha fatto un 25enne italiano arrestato per l’utilizzo indebito e il successivo pagamento: è stato bloccato dalla Volante del commissariato di Foligno.

Il furto

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti venerdì sera dopo il colpo del 25enne effettuato poco dopo le 20. Il giovane ha rubato un borsello con soldi, documenti e carte di credito: ha ben pensato di utilizzarne una per pagare una struttura ricettiva. Peccato per l’autore che la vittima se ne sia accorto ricevendo un avviso sullo smartphone, come di norma accade quando se ne fa uso: Volante sul posto e giovane bloccato prima che lasciasse l’hotel. Lo attende la direttissima per la convalida.