Ruba i dati dell’amico per fare acquisti online: denunciato 20enne di Montecastrilli

A fine luglio si era accorto che dal suo conto corrente erano ‘spariti’ 127 euro per un acquisto online mai effettuato. Peraltro con la sua carta di credito, non aveva mai fatto alcun acquisto in rete. Così il giovane, residente a Montecastrilli (Terni), ha sporto denuncia ai carabinieri del posto. Che hanno ricostruito la vicenda e denunciato un amico del ragazzo.

La denuncia e la scoperta

«Nonostante i pochi dati forniti in sede di denuncia – spiega una nota dell’Arma – i militari hanno avviato le indagini del caso riscontrando che la transazione faceva riferimento ad un acquisto di abbigliamento sportivo di marca, realizzato su un noto sito di e-commerce. L’attenzione dei militari, tuttavia, si è concentrata sul fatto che la merce acquistata con quella carta era stata consegnata presso un’abitazione di Montecastrilli, quella di un amico della vittima».

Il furto dei dati

I successivi accertamenti hanno permesso di individuare l’effettivo responsabile della vicenda, «ovvero un conoscente 20enne del denunciante che, quando si era trovato in suo compagnia, aveva approfittato di un momento di distrazione per sottrarre dal suo portafogli tutti i dati necessari per fare acquisti su Internet. Con tutta calma – spiegano i carabinieri – aveva utilizzato poi quei dati per effettuare l’acquisto on-line». Al termine delle indagini l’amico ‘infedele’ è stato denunciato per furto e indebito utilizzo di carte di pagamento.