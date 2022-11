Ruba rame nella ex Jp-Industries di Nocera Umbra: 40enne nei guai

Un 40enne è stato denunciato dai carabinieri del comando stazione di Nocera Umbra per furto aggravato. Mercoledì, intorno alle ore 15, ai militari è giunta una segnalazione telefonica relativa ad un soggetto che si era introdotto in un locale dello stabilimento della ex JP-Industries di Nocera, in particolare negli spazi dove c’erano le cabine del quadro elettrico generale. La pattuglia dell’Arma si è portata sul posto ed ha trovato il 40enne intento a smontare le barre di rame per portarsele via. Poco distanti dalla cabina, ne aveva già accumulate diverse per un peso complessivo di circa una tonnellata, pronte per essere caricate sul suo furgone. La refurtiva è stata restituita ai proprietari e il soggetto denunciato alla procura di Spoleto.

