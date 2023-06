Rubano 1.500 euro di articoli a Collestrada. Due arresti, 15enne denunciata

Gli agenti della polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso il centro commerciale di Collestrada dove erano state segnalate quattro persone – un uomo e una donna entrambi di 48 anni e una 15enne, tutti di origini romene con la quarta persona datasi alla fuga – intente a rubare merce dagli scaffali. Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con l’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale che ha riferito di aver notato, tramite il sistema di videosorveglianza, le quattro persone aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto. Al momento di pagare, il gruppo si era diviso: mentre due donne si erano portate presso una cassa per pagare alcuni articoli, l’uomo, con il carrello della spesa, si era avviato verso una cassa chiusa dove ad attenderlo c’era la minorenne che aveva provveduto ad aprire il cancelletto della corsia. Le due donne avevano poi ostacolato la visuale della cassiera per consentire la fuga indisturbata del loro complice che, però, seguito a distanza dal personale della sicurezza, è stato fermato poco dopo. Constatato quanto accaduto, gli agenti hanno restituito parte della refurtiva (valore complessivo stimato in 1.500 euro) al responsabile del supermercato – alcuni articoli sono stati danneggiati in seguito al tentativo di rimuovere i dispositivi antitaccheggio – e accompagnato i responsabili in questura. Terminate le attività di rito, i due adulti sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e, su disposizione del pubblico ministero, trattenuti presso le celle di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. La minore invece è stata denunciata per il reato di furto aggravato in concorso. Sono in corso le attività di indagine finalizzate all’identificazione della quarta persona datasi alla fuga.

