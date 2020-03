Sambucetole e il suo ‘grazie’ agli infermieri-eroi

Condividi questo articolo su

















Un appuntamento fisso, quello delle ore 18 nella piccola frazione di Sambucetole, nel comune di Amelia. Dal balcone di via Fontana Vecchia, dove vive Michele Giuli, parte infatti la musica per cercare di far trascorrere qualche minuto più spensierato ai cittadini, nella difficile fase dell’emergenza coronavirus. Sabato i residenti della zona, che tutti i giorni partecipano e aspettano questo momento, hanno voluto regalare un lungo e forte applauso a tutti gli infermieri, in particolare agli operatori della sanità residenti a Sambucetole, che in questi giorni si stanno adoperando perche tutto possa finire il piu presto possibile. «Ben vengano questi momenti di unione ‘distante’ – dicono dalla frazione amerina – che ci fanno sentire piu vicini, senza dimenticare chi purtroppo non è più con noi».