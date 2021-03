San Gemini, cannonate ‘virtuali’ per scacciare i cinghiali dal parco

Il Comune di San Gemini passa al contrattacco per fronteggiare l’invasione dei cinghiali ai Giardini della Pace: mercoledì a partire dalle ore 18 e nelle serate successive, in accordo con la Regione umbria, saranno svolte delle azioni di ‘scacciamento’ degli animali attraverso l’uso di detonazioni rumorose. In particolare verrà utilizzato il cannoncino, uno strumento che produce detonazioni più forti di una fucilata, mettendo in fuga animali che possono essere nocivi per le colture, dunque non solo cinghiali, ma anche ungulati di vario genere, volpi e uccelli. Il cannoncino funziona generalmente con una bombola di gas da cucina e si regola in automatico con intervallo tra le detonazioni da 2 a 20 minuti. Non ‘spara’ nulla, ma provoca solo un gran botto. Una soluzione, si augura l’amministrazione comunale, per interrompere i danni causati dai cinghiali alle specie vegetali dell’area, in assenza di altre possibilità di intervento vista la vicinanza delle abitazioni.

Condividi questo articolo su