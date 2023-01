San Gemini: encomio solenne ai carabinieri da parte del Comune

Mercoledì a San Gemini il sindaco Luciano Clementella e la giunta comunale hanno conferito un encomio solenne all’Arma dei carabinieri di San Gemini, nelle persone del luogotenente Fabio Iucci, del maresciallo ordinario Gianluca Montanucci, del brigadiere Marco Censi, dell’appuntato scelto Alessandro Grassi, dell’appuntato scelto Domenico Lisci e dell’appuntato scelto Massimo Conte. «Il sindaco e la giunta, in rappresentanza dell’amministrazione comunale – spiega una nota -, si sono fatti interpreti dei sentimenti e delle volontà della cittadinanza, volendo testimoniare la sua vicinanza e gratitudine agli uomini dell’Arma dei carabinieri per il servizio che quotidianamente svolgono con dedizione, senso del dovere e grande umanità».

Una cerimonia sentita

Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto di Terni Giovanni Bruno, il comandante provinciale dei carabinieri Davide Milano e il comandante della Compagnia carabinieri di Terni Valentino Iacovacci. Il sindaco ha espresso riconoscenza ai militari: «Abbiamo voluto, con questo gesto, conferire un meritato riconoscimento al comandante dell’Arma, il luogotenente Fabio Iucci, ed ai suoi uomini per il lavoro encomiabile che svolgono nella nostra comunità, assicurandoci protezione, sicurezza, continua presenza e vicinanza, nel segno di una collaborazione e di una intesa molto fattiva con la nostra amministrazione. A loro va il nostro sentito ringraziamento e il nostro attestato di stima unito a quello della nostra comunità. Il lavoro di squadra svolto insieme, in periodi anche molto duri come quello della pandemia che abbiamo fronteggiato uniti, ha dato risultati impensabili che ci hanno consentito di affrontare e superare tutto, anche situazioni difficili».