Il conflitto Ucraina-Russia, la pace, il bullismo, misericordia e la violenza sulle donne. Sono alcune delle tematiche trattate nell’ambito della tradizionale Infiorata sangeminese 2023 che, come di consueto, si tiene ogni anno in coincidenza con il Corpus Domini. Numerosi i turisti – anche stranieri – accorsi per ammirare le creazioni lungo le vie del paese.

