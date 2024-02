San Gemini: mangiano pesce al ristorante e non pagano. Denunciati in due

I carabinieri del comando stazione di San Gemini hanno denunciato per insolvenza fraudolenta una coppia delle Marche, 30 anni lui e 25 lei. La sera di sabato 13 gennaio i due – risultati già gravati da precedenti di polizia – dopo aver prenotato in un ristorante del territorio comunale di San Gemini, si sono presentati a cena, consumando un menù a base di pesce e una bottiglia di vino. Al momento di pagare il conto, la coppia si è dileguata uscendo dal locale con la scusa di fumare una sigaretta. Il titolare ha subito sporto denuncia ai carabinieri sangeminesi e le indagini, partite dal numero di telefono lasciato per la prenotazione e proseguite con l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno consentito di risalire all’identità dei due, subito riconosciuti dal ristoratore. Per loro è così scattata la denuncia alla procura della Repubblica di Terni con proposta di emissione nei loro confronti, diretta al questore Failla, del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a San Gemini.

